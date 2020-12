Plano para a TAP já foi entregue em Bruxelas e prevê apoio de 970 milhões

JN Ontem às 23:14 Facebook

Tal como previsto, foi entregue esta quinta-feira à Comissão Europeia uma proposta inicial do plano de reestruturação da TAP, com vista a um apoio do Estado de 970 milhões de euros.

"Foi entregue hoje à Comissão Europeia uma proposta inicial do plano de reestruturação da TAP, ao abrigo da Diretiva Europeia que regulamenta os auxílios de Estado", lê-se num comunicado conjunto dos ministérios das Finanças e da Habitação e Infraestruturas, divulgado esta quinta-feira à noite.

"A proposta enviada será discutida conjuntamente com a Comissão Europeia, no contexto da crise pandémica que afetou o setor da aviação a nível europeu", acrescenta a nota.

O governo reconhece que "o documento enviado incorpora uma transformação significativa da operação da TAP, de forma a garantir a viabilidade e sustentabilidade da companhia no médio prazo" e nesse sentido "prevê-se que em 2021 a TAP venha a necessitar de um apoio de Estado de 970 milhões de euros".

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e o secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, explicam os detalhes do plano em conferência de imprensa, sexta-feira, pelas 12 horas.