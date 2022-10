Polestar 3: o novo SUV elétrico Premium que chega da Suécia

Reis Pinto Hoje às 13:28 Facebook

A Polestar, nova marca sueca de automóveis Premium elétricos, entra agora no segmento dos SUV com o Polestar 3, que teve a sua apresentação mundial há dias na Dinamarca, mas que só chega ao mercado no último trimestre do próximo ano. A ambição do construtor é "definir o SUV da era elétrica", oferecendo espaço, muito conteúdo tecnológico e uma autonomia (ainda não aferida) que se poderá aproximar dos 610 quilómetros.

O Polestar 3 aposta num design exterior e interior minimalista, ou não tivesse sido fundada pela Volvo (detida pela chinesa Geely) e quer "limpar" a imagem de quem compra um SUV, até agora asscoiada "a quem não se importa com o meio ambiente e quer mostrar o seu status", referiu o CEO da marca, Thomas Ingenlath.

Este SUV de dimensões generosas (4,90 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2,98 metros) esconde, sob um design exterior algo anónimo e focado na aerodinâmica, muito espaço interior e motorizações potentes.

O Polestar3 chega numa configuração com motor duplo que, na versão Standard, debitam 360 kW (489 cavalos) e 840 Nm. Com o Pack Performance opcional (custa 6 600 euros) é possível chegar aos 380 kW (516 cavalos) e 910 Nm.

Possui, ainda, uma função que permite desativar o motor elétrico traseiro, permitindo que o automóvel rode somente com a ajuda do motor dianteiro "economizando assim energia em determinadas circunstâncias", diz a marca.

O pack de baterias de 111 kWh permite uma autonomia estimada de até 610 km em ciclo WLTP. A bateria de iões de lítio apresenta uma célula incluída num compartimento de proteção de alumínio com reforço em aço boro e arrefecimento líquido.

O Polestar3 vem equipado de série com uma bomba de aquecimento, ajudando o automóvel a pré-condicionar a climatização e a bateria, e tem ainda a capacidade de carregamento bidirecional, tendo potencial para, por exemplo, fornecer energia para a rede.

Este primeiro SUV da nova marca aposta muito no conteúdo tecnológico, como é o caso do processamento central Nvidia Drive, com software da Volvo Cars e um sistema de infoentretenimento disponível a partir da nova geração de tecnologia Snapdragon Cockpit Platform.

O Polestar inclui cinco radares, cinco câmaras externas e 12 sensores ultrassónicos que ajudam a suportar várias das suas características de segurança avançada. A SmartZone, na zona inferior da asa dianteira, incorpora vários dos sensores dianteiros, um módulo de radar aquecido e uma câmara.

Das suas características técnicas destacamos a distribuição de pesos perfeita de 50:50, um peso em ordem de marcha que varia entre os 2 584 e os 2 670 quilos e os 516 litros de capacidade das bagageiras frontal e traseira.

A velocidade máxima está auto-limitada a 210 km/h e a aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 5 e 4,7 segundos, respetivamente nas versões Standard e Performance.

Crianças

Destaque para um sistema de radar interior, que deteta movimentos à escala submilimétrica, protegendo assim as crianças e os animais que tenham sido deixados acidentalmente no automóvel. "Este novo sistema está ligado ao sistema de climatização do veículo para evitar sobreaquecimento ou hipotermia", revelou a Polestar.

Ainda no interior duas câmaras monitorizam os olhos do condutor e podem enviar mensagens de aviso, sons ou ativar mesmo uma função de paragem de emergência ao detetar a presença de um condutor distraído ou sonolento.

O Android Automotive OS, desenvolvido em parceria com a Google, surge novamente no sistema operativo do automóvel através de um display central com 14.5 polegadas e as atualizações remotas (OTA - over-the-air) estão também presentes e permitindo melhorias de software contínuas sem a necessidade de se deslocar a um ponto de serviço. Em Portugal, é assistência é assegurada pela quase totalidade da rede de concessionários da Volvo.

A Polestar sublinha que a lista de equipamentos de série "é extensa", com poucos opcionais para "simplificar o processo de configuração e a logística de produção".

Assim, todas as versões incluem suspensão pneumática, um teto panorâmico de vidro a todo o comprimento, iluminação LED interior e exterior, puxadores de porta retráteis com sensor de proximidade e jantes de 21 polegadas.

O Pack Plus e o Pack Pilot são incluídos de série nas encomendas do primeiro exemplares a serem produzidos, e incluem um sistema áudio de 25 colunas da Bowers & Wilkins e sistema de som surround 3D, capacidade Dolby Atmos, fecho suave das portas, head-up display e Pilot Assist.

Sustentabilidade

Os materiais utilizados no interior do Polestar3 foram selecionados pelas suas características sustentáveis, incluindo os materiais biológicos da MicroTech, com couro animal certificado e estofos em lã totalmente rastreáveis.

A marca defende esta opção por entender ser mais sustentável que outro tipo de materiais, nomeadamente os veganos. "Vamos propor em opção o couro natural, mas de animais que sabemos como são criados e que vamos rastrear", referiu Thomas Ingenlath.

"Em linha com o compromisso de transparência da Polestar, será disponibilizado um relatório sobre o ciclo de vida deste modelo (LCA Report) que estará completo uma vez iniciada a sua produção. Irão seguir-se novos documentos deste tipo e o trabalho irá continuar com vista a descobrir novas formas de reduzir a pegada de carbono", sublinha a marca.

O objetivo da marca, revelou o CEO da Polestar, é "chegarmos a 2030 com uma pegada zero de carbono, e isto em todo o processo de fabrico dos nosso carros".

Entregas só no final de 2023

A produção deverá começar nas instalações da Volvo Cars de Chengdu, na China, a partir de metade de 2023 e irá culminar com as primeiras entregas, previstas para o quarto trimestre do mesmo ano.

A partir do segundo semestre de 2024, prevê-se que a produção do Polestar3 seja também realizada nas instalações da Volvo Cars de Ridgeville, no Estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, assegurando as vendas na América do Norte e noutros mercados. As primeiras entregas provenientes desta fábrica deverão chegar ao mercado a partir do meio de 2024.

O Polestar 3 custará, em Portugal, 94.900 euros e já pode ser encomendado online.