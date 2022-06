Polestar: chegou a Portugal novo Premium elétrico

Reis Pinto Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Chegou a Portugal a Polestar, uma nova marca de automóveis desportivos elétricos Premium com ADN da Volvo e da Geely, que anuncia preços a começar os 49.900 euros. As primeiras unidades chegarão em outubro e já podem ser ensaiadas no Porto, Lisboa e Algarve.

O modelo já é comercializado desde 2020 e Portugal faz parte da segunda fase da estratégia de expansão da marca que pretende chegar, este ano, a 25 países e aos 30 no próximo ano.

A apresentação decorreu em Lisboa e experimentámos a mais potente das três versões disponíveis, com dois motores elétricos, que debitam 402 cavalos e 600 Nm de binário.

Sem percurso definido pela marca, optámos por rumar a Sintra, sempre em autoestrada ou vias rápidas, e às praias de Colares, num trajeto mais sinuoso e com algum trânsito.

O silêncio a bordo do Polestar2 impressiona, ao nível de alguns VE premium que já experimentamos e mesmo os ruídos aerodinâmicos e os provenientes dos pneus estão muito bem filtrados. Apesar do seu caráter desportivo, consegue ser confortável sem que o comportamento disso se ressinta, e económico, pois chegamos ao final do ensaio, de pouco mais de 100 quilómetros, com um consumo de 18,4 kWh/100 km.

Com uma estética exterior ganhadora (Thomas Ingenlath, o CEO da marca, é o ex-designer da Volvo), a meio caminho entre um SUV e uma berlina, e um interior vegan igualmente bem desenhado, feito com materiais sustentáveis, que oferecem uma elevada perceção de qualidade, e de construção rigorosa, o Polestar2 parece ter os ingredientes certos ir "buscar" os clientes do Tesla M3 ou das marcas Premium com motores a combustâo, como os BMW série 3, Audi A4 ou Mercedes C.

Sendo atualizável por OTA (Over The Air) a marca assegura que "o carro que comprar não será o mesmo, para melhor, do que aquele que vender".

PUB

"Haverá, seguramente, ganhos em termos de autonomia ou de velocidade de carregamento, por exemplo. Ou seja, um Polestar melhora ao longo dos anos, ao contrário do que acontece com os automóveis com motores a combustão", destaca a Polestar.

"O Polestar 2 é um carro muito atrativo e poderoso com um design vanguardista e moderno que realmente se destaca; os nossos clientes adoram-no", diz, por seu lado, Thomas Ingenlath.

"É a combinação perfeita de características chave que o evidencia quando falamos do prazer de conduzir, da alegria e da diversão que é fazê-lo - o aspeto emocional", conclui o CEO da Polestar.

Três versões

Em Portugal, a gama de modelos Polestar 2 incluirá três versões, com diferentes níveis de desempenho e de autonomia. A entrada na gama é feita através de um modelo de motor único de 170 kW (227 cavalos) e 330 Nm de binário e uma bateria de 69 kWh que permite, segundo a marca, uma autonomia WLTP de até 474 quilómetros.

A versão de autonomia longa, igualmente de motor único, aumentará a capacidade da bateria para 78 kWh e a autonomia estende-se até aos 542 quilómetros.

A versão com motor duplo tem dois motores elétricos e uma bateria de 78 kWh, tendo uma potência total de 300 kW (402 cavalos) e 660 Nm binário, para uma autonomia WLTP de até 482 quilómetros.

Venda ao público

Os Polestar podem ser comprados online através de um processo totalmente digital, o qual será complementado pelas lojas físicas, conhecidas em todo o mundo como Polestar Spaces e Polestar Destinations.

"Os ambientes personalizados", afirma a marca, "permitem aos clientes interagir fisicamente com a marca e falar com os nossos Polestar Specialists, permitindo que o cliente explore o veículo com mais detalhe e, caso o deseje, efetuar um test drive. O primeiro Polestar Destination em Portugal está previsto abrir ao público durante o quarto trimestre deste ano na zona do Porto, seguindo-se-lhe Lisboa".

A assistência em Portugal é assegurada pela rede Volvo e os Polestar oferecem um garantia geral de dois anos e de oito anos ou 160 mil quilómetros para as baterias.

Para Miguel Pinto, diretor-geral da Polestar Portugal, "o mercado de automóveis elétricos em Portugal está em crescimento e trazer a Polestar para o país foi um passo lógico para a marca".

"Estamos entusiasmados por trazer uma opção genuinamente atrativa para o segmento Premium compacto e por oferecer aos portugueses um automóvel elétrico inovador e sustentável que se apresenta como uma alternativa aos atuais automóveis a gasolina ou diesel", rematou Miguel Pinto.

História da marca

A Polestar surgiu em 2017, fundada pela Volvo Cars e pela Geely Holding, utilizando sinergias específicas tecnológicas e de engenharia com a Volvo Cars e tem sede em Gotemburgo, na Suécia.

Já é vendida em diversos mercados da Europa, América do Norte, China e Ásia-Pacífico e os modelos são fabricados em duas unidades de produção na China, estando prevista uma nova instalação adicional nos EUA.

O primeiro modelo, o Polestar1, foi produzido entre 2019 e o ano passado, sendo um GT híbrido de elevado desempenho, com chassis em fibra de carbono, 609 cavalos e 1000 Nm de binário e autonomia para percorrer 124 quilómetros (WLTP) em modo elétrico, a maior distância entre todos os automóveis híbridos.

A partir deste ano a Polestar pretende lançar anualmente um novo modelo elétrico, começando pelo Polestar3, um SUV, e espera lançar, no próximo ano, o Polestar4, um SUV coupé elétrico mais compacto.

O lançamento do Polestar5, um GT de quatro portas, está previsto para 2024, e constitui a evolução de produção do Polestar Precept - o protótipo que a empresa apresentou em 2020 e que "representa a visão de futuro da Polestar em termos de design, de tecnologia e de sustentabilidade".

No início de março passado marca revelou o seu segundo protótipo, o roadster PolestarO₂,, baseado no design, tecnologia e sustentabilidade estabelecidas pelo protótipo Precept.