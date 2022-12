Politécnico de Tomar aposta na ligação às empresas

A.s. Hoje às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Tem parceiros em mais de 40 países e acolhe polos de multinacionais como a IBM e Air Liquide.

A ligação às empresas é uma das apostas do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), que acolhe nas suas instalações polos de multinacionais, como a IBM e Air Liquide e da tecnológica portuguesa Critical Software, e que tem a preocupação de manter uma estreita relação com o tecido económico da região onde está inserido. A estratégia passa também pela internacionalização, alicerçada nas parcerias que mantém "em mais de 40 países".

"Trabalhamos de forma integrada e em rede para dar a conhecer ao Mundo que são e o que fazem os politécnicos em Portugal e as oportunidades que representamos", salienta Nuno Madeira, vice-presidente do IPT, sublinhando que essa estratégia tem também como alvo a diáspora.

PUB

O dirigente explica que, ao participar em missões no estrangeiro, no âmbito das várias redes que integra, a instituição procura não só atrair novos alunos, mas "transmitir à nossa diáspora que tem aqui âncoras onde se pode apoiar, nomeadamente através da formação de quadros qualificados".

A ligação ao tecido empresarial traduz-se ainda no trabalho feito através dos gabinetes de Relações Internacionais e de Apoio a Atividades de ID&I, que facilitam a " integração de investigação e a transferência de conhecimento para as empresas".

Com 40 anos de atividade, o IPT já formou cerca de 28 mil alunos, "muitos dos quais fazem hoje parte da nossa diáspora". Outros, foram integrados nas empresas com as quais a instituição tem parcerias e que, em certos casos, estão fisicamente instaladas no campus do Politécnico. "Ter aqui multinacionais com a dimensão da Air Liquide ou da IBM, que nos escolheram como parceiros, é uma mais-valia para a nossa instituição, mas também para a comunidade e empresas da região e para a diáspora", assinala Nuno Madeira.

Estudantes

2525

Docentes

212

Investiga- dores

8

Centros de investigação

11

Funcionários

200

Licenciaturas

17

Mestrados

14

Pós-graduações

15

TeSP

22

Anos de atividade

40

Alunos formados

28 mil

Emprega- bilidade

81% *

* alunos colocados em emprego/ /estágio um ano após conclusão do curso