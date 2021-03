Porsche lança Taycan Cross Turismo um todo-o-terreno elétrico

Reis Pinto Hoje às 18:22 Facebook

A Porsche apresentou, esta quinta-feira, o Taycan Cross Turismo, o primeiro todo-o-terreno elétrico da marca alemã. Deverá chegar a Portugal já no verão, com preços a partir dos 97 582 euros.

Esta é a segunda variante da gama do desportivo totalmente elétrico da Porsche, o Taycan e, tal como a berlina, o Taycan Cross Turismo beneficia de um conjunto propulsor com arquitetura de 800 volts.

Segundo a marca, "a nova tecnologia do chassis, com tração integral e suspensão pneumática adaptativa, assegura também um comportamento dinâmico sem compromissos mesmo fora de estrada".

O Taycan Crosse disponibiliza mais 47 milímetros de espaço para a cabeça dos ocupantes do banco traseiro e mais 1200 litros de capacidade de carga, que podem ser preenchidos através de uma generosa porta traseira.

"Em 2019, enviámos um sinal com a estreia do nosso primeiro automóvel desportivo totalmente elétrico," afirmou Oliver Blume, presidente do Conselho Executivo da Porsche AG, durante a estreia mundial da nova variante.

"Vemo-nos como pioneiros na mobilidade sustentável: em 2025, metade de todos os veículos que iremos entregar a clientes terão um conjunto motriz eletrificado - sejam totalmente elétricos ou híbridos plug-in. Em 2020, um em cada três veículos que vendemos na Europa tiveram um conjunto motriz eletrificado. O futuro pertence à mobilidade elétrica. Com o Taycan Cross Turismo, estamos a dar outro grande passo nessa direção", referiu Oliver Blume.

Gama completa logo no início

Logo no lançamento vão estar disponíveis quatro versões do Taycan Cross Turismo, sendo que a bateria Performance Plus, com uma capacidade total de 93,4 kWh, é sempre de série.

A gama é composta pelo Taycan 4 Cross Turismo com 280 kW (380 cv) e uma potência em overboost com Launch Control de 350 kW (476 cv), aceleração 0-100 km/h em 5,1 segundos, velocidade máxima de 220 km/h, e uma autonomia (WLTP) de 389 a 456 quilómetros.

O Taycan 4S Cross Turismotem 360 kW (490 cv), uma potência em overboost de 420 kW (571 cv), aceleração 0-100 km/h em 4,1 segundos, uma velocidade máxima de 240 km/h e autonomia de 388 a 452 quilómetros.

Segue-se o Turbo, com 460 kW (625 cv), potência em overboost com Launch Control de 500 kW (680 cv), aceleração 0-100 km/h em 3,3 segundos, velocidade máxima de 250 km/h e 395 a 452 quilómetros de autonomia (WLTP).

O mais potente da gama, o Turbo S Cross Turismo tem 460 kW (625 cv), atingindo os 560 kW (761 cv) de potência em overboost com Launch Control, aceleração 0-100 km/h em 2,9 segundos, velocidade máxima de 250 km/h e autonomia de 388 a 419 quilómetros.

Tecnologia

O Cross Turismo tem tração integral e suspensão pneumática adaptativa de série nas quatro versões e o opcional Pacote de Design Offroad aumenta a altura ao solo em até 30 mm, fazendo com que o modelo possa ser conduzido nos mais exigentes pisos de todo-o-terreno. O "Modo Gravel", também de série, incrementa a capacidade para o novo modelo circular sobre pisos irregulares.

No que respeita à estética, o Taycan Cross Turismo segue de perto o concept Mission E Cross Turismo apresentado no Salão Automóvel de Genebra, em 2018. A sua silhueta é definida pela linha de tejadilho desportiva que desce em direção à traseira, apelidada de "flyline" pelos designers da Porsche.

Os elementos de design Offroad incluem as proteções das cavas das rodas, para-choques específicos e saias laterais. Como parte deste pack, o Cross Turismo recebe elementos específicos nos cantos dos para-choques e nas saias laterais, que contribuem para um visual exterior impactante e oferecem proteção contra o impacto de pedras.

Especificamente para o Cross Turismo, a Porsche desenvolveu um sistema de transporte capaz de transportar até três bicicletas na traseira e pode ser utilizado universalmente para diferentes tipos de bicicletas.

Uma das suas características é o facto de a porta da bagageira poder ser aberta mesmo quando o sistema de transporte está a ser utilizado. Ao mesmo tempo, a Porsche apresenta também duas bicicletas elétricas, a eBike Sport e a eBike Cross.

Lançamento no mercado

O Taycan Cross Turismo vai ser lançado no verão e em Portugal, os preços começam nos 97 582 euros, incluindo impostos. A estreia mundial foi transmitida em newstv.porsche.com e pode ser visualizada a qualquer altura.