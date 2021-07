Porsche Macan chega a Portugal mais potente e desportivo

Reis Pinto Hoje às 11:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A Porsche acaba de apresentar o seu novo Macan, que deverá chegar a Portugal em outubro deste ano. Destaque para o aumento significativo da potência nas três versões disponíveis e um visual mais acutilante e desportivo.

O mais desportivo da gama, o Macan GTS, dispõe de um motor V6 biturbo com 2,9 litros, que debita 440 cavalos (mais 60 que a versão anterior), que o leva a completar o exercício 0-100 km/h em 4,3 segundos, quando equipado com o Pacote Sport Chrono, e alcança uma velocidade máxima de 272 km/h.

O S está equipado com o mesmo motor, mas com 380 cv, acelerando dos 0 aos 100 km/h em 4,6 segundos e chegando aos 259 km/h.

A entrada no "mundo" Macan faz-se através do renovado motor turbo de quatro cilindros, com 265 cv. O menos potente da gama faz 6,2 segundos dos zero aos 100 km/h e alcança uma velocidade máxima de 232 km/h.

Todos os motores estão acoplados à transmissão de dupla embraiagem da Porsche (PDK) com sete velocidades e ao sistema de tração integral Porsche Traction Management (PTM).

Nova suspensão pneumática desportiva

Os novos Macan oferecem também uma vasta gama de suspensões, equilibrando o conforto com a performance dinâmica de um automóvel desportivo e o chassis foi ainda mais otimizado.

O GTS diferencia-se agora ainda mais das outras versões com a suspensão pneumática desportiva, oferecida de série, que baixa a carroçaria em 10 milímetros. Os benefícios dinâmicos devem-se, acima de tudo, ao facto de a suspensão pneumática ser 10% mais rígida no eixo dianteiro e 15% mais firme no eixo traseiro.

PUB

O Pacote Desportivo GTS (opcional) incrementa ainda mais o potencial dinâmico do Macan, com as jantes GT Design de 21" com pneus performance, o Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e o Pacote Sport Chrono.

Design mais acutilante

A frente foi redesenhada com aplicações na cor exterior que enfatizam a largura do Macan e a traseira é complementada por um marcante difusor com design técnico. Os faróis em LED com Porsche Dynamic Light System (PDLS) e os espelhos retrovisores exteriores Sport Design são agora de série em todas as versões.

Estão disponíveis 14 cores, incluindo as novas Papaia Metalizado e Azul Gentiana Metalizado, assim como Verde Pitão para o Macan GTS com Pacote Desportivo GTS.

Também as jantes de maiores dimensões fazem também parte do equipamento de série, sendo de 19 polegadas para o Macan, 20 para o S e 21 para o GTS.

Nova consola central

O interior também foi bastante alterado com uma consola central de design elegante. que utiliza superfícies táteis ao invés de botões táteis. A nova alavanca seletora da caixa de velocidades situa-se no centro do módulo de controlo e o relógio analógico no topo do tablier é agora parte do equipamento de série.

O Macan continua a oferecer, de série, diversas funcionalidades e serviços online, que podem ser controladas através do ecrã tátil de alta definição com 10,9" do Porsche Communication Management ou por intermédio de comandos por voz.

O Pacote Desportivo GTS, disponível apenas para o modelo de topo, também tem equipamento específico e exclusivo para o interior, incluiondo bancos desportivos de 18 vias, pacote interior em Carbono, revestimentos em Race-Tex com elementos em pele, diversos acabamentos com pespontos decorativos e logótipo GTS em Verde Pitão.

Preços

O Macan tem um papel especial na Porsche, pois cerca de 80% dos compradores são clientes novos para a marca.

Os novos modelos Macan já estão disponíveis para encomenda e irão chegar à Europa no início de outubro. Em Portugal, os preços começam nos 80.913 euros para o Macan, 105.514 euros para o Macan S e 123.735 euros para o GTS