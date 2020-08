Porsche vendeu dois carros por dia num mercado que parou

Reis Pinto Hoje às 08:45 Facebook

A nova realidade imposta pela covid-19 teve efeitos devastadores nas vendas de automóveis novos em Portugal, a exemplo do que aconteceu no resto da Europa.

Nos primeiros sete meses do ano, a quebra nas vendas de ligeiros de passageiros, de acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foi de 45,6%, em relação a igual período do ano passado. Ou seja: venderam-se 80.057 veículos, contra os 147.031 que as marcas tinham escoado no ano passado. Mas a Porsche conseguiu dar a volta à crise e aumentar o negócio em 32,4%, vendendo, em média, dois carros a cada 24 horas.

A quebra nas rent-a-car, muito dependentes do turismo, que representam 28% das vendas de carros novos, e no canal frotista (que terá uma quota de 50% do mercado) ajudam a explicar a situação preocupante do setor. Mas não se esperem saldos.