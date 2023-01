JN Hoje às 11:28 Facebook

O site das Finanças está, esta quinta-feira, indisponível.

"Por motivos de ordem técnica, o Portal das Finanças está indisponível. A AT está a trabalhar para repor o seu funcionamento com a maior brevidade possível", informa o gabinete do ministro das Finanças, em nota enviada esta quinta-feira às redações.