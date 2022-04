Porto acolhe Sindicato dos Trabalhadores em Arquitetura

Entidade nasce no dia 30 e há 55 mil desenhadores, maquetistas, designers e arquitetos não representados.

Vai ser fundado no Porto, a 30 de abril, e estará em funções até ao final do ano, o Sindicato dos Trabalhadores em Arquitetura. Hoje, realiza-se em Braga o último plenário antes da assembleia geral onde serão discutidos os estatutos do sindicato que quer chegar a uma área profissional onde trabalham mais de 55 mil pessoas, entre arquitetos, arquitetos paisagistas, desenhadores, maquetistas, estagiários, designers, estudantes e investigadores.

"Há muitas denúncias de irregularidades e abusos laborais entre os trabalhadores em arquitetura e por isso, mais do que nunca, é necessário criar um organismo que defenda os seus direitos", disse ao JN Diogo Silva, um dos fundadores do movimento.