Porto ganha nove pontos de carregamento rápido EDP

A EDP Comercial acaba de instalar os novos postos em cinco locais, elevando para 64 o total de soluções de carregamento público para veículos elétricos no distrito do Porto.

A cidade do Porto está a reforçar a sua rede de carregamento público com o contributo da EDP Comercial, que acaba de instalar nove pontos de carregamento rápido no município. Os nove pontos espalhados pela cidade do Porto, desde Aldoar a Campanhã - Praça Francisco Sá Carneiro, Avenida Conselho Europa, Rua Doutor José António Marques, Rua Jornal de Notícias e Rua Nove de Abril - já estão em operação e ligados à rede MOBI.E.

"Com a disponibilização destas soluções, a EDP Comercial conta com um total de 64 pontos de carregamento no distrito do Porto, que contribuem para uma maior conveniência para os utilizadores de veículos elétricos nesta cidade, juntando-se à Câmara Municipal do Porto para promover a mobilidade elétrica", refere fonte oficial da empresa.

Após a realização de um concurso para a concessão promovido pela autarquia em 2020, a EDP ganhou cinco dos dez lotes, assumindo-se assim como o operador com o maior número de pontos de carregamento neste concurso.

"Para a EDP Comercial, este é mais um passo relevante para acelerar a mobilidade elétrica em Portugal e para alcançar o objetivo de liderar a transição energética, prevendo ultrapassar os mil pontos de carregamento até ao final do ano", refere a empresa. A elétrica alcançou a liderança no crescimento orgânico na rede pública de carregamento em 2020, sendo também a operadora escolhida pelo maior número de clientes para os carregamentos na via pública. No total foi responsável pela emissão de 28 mil cartões Mobilidade Elétrica EDP.

Nesta matéria há outros números com significado: até ao dia de hoje foram feitos 160 mil carregamentos nos postos operados pela EDP Comercial o que, segundo os cáclulos da elétrica nacional, "permitiu evitar a emissão de mais de 1.300 toneladas de CO2 para o meio ambiente". A adoção da mobilidade elétrica, junto dos consumidores particulares e empresariais, é encarada pela empresa de energia como fundamental para cumprir os ambiciosos objetivos de descarbonização a nível nacional e europeu.

Por essa razão, a companhia está igualmente a aumentar o leque de opções para os utilizadores. "O crescimento da rede pública por todo o país será determinante também para dar resposta ao aumento do número de veículos elétricos que circulam em Portugal, e que, em abril apresentam um crescimento de 38,3% face ao período homólogo". Até ao fim de junho, a empresa está a oferecer aos seus clientes residenciais um desconto de 25% nos carregamentos fora de casa sempre com energia 100% verde. Já em março, a EDP Comercial tinha reforçado o seu investimento em mobilidade elétrica na região do Grande Porto, ao aliar-se à Câmara Municipal da Maia na inauguração do maior hub de carregamento público para veículos elétricos num município, com nove pontos de carregamento.

