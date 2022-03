Porto gasta milhares de euros por causa do vandalismo

Alfredo Teixeira Hoje às 08:44 Facebook

Autarquia tem prejuízo anual superior a 400 mil euros na reposição de papeleiras, ecopontos e na remoção de grafítis. Lisboa, só para apagar pichagens, desembolsa dois milhões por ano.

Papeleiras e ecopontos queimados, paredes pintadas com grafítis, estátuas roubadas ou derrubadas, paragens de autocarro danificadas, tampas de saneamento furtadas e bancos de jardins estragados. Estes são os alvos mais fáceis dos autores dos atentados contra o património e cujos danos representam para as autarquias de todo o país um avultado prejuízo anual. Só na Câmara do Porto, os gastos com a reposição de materiais danificados por atos de vandalismo ascendem a quase 400 mil euros por ano. Em Lisboa, a remoção de pichagens tem uma fatura de dois milhões.

Junto ao tabuleiro superior da Ponte de Luís I, uma das equipas de intervenção da Câmara remove os grafítis rabiscados durante o fim de semana em paredes, caixas de telecomunicações e em vidros de montras. "Isto não é arte, é sujar o espaço que é de todos", diz um dos funcionários. Removem a tinta com jatos de sílica, um tipo de areia muito fina, lavam as superfícies lisas com produtos químicos e repintam paredes com a cor e o pigmento praticamente igual ao original.