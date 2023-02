Porto tem das mais avançadas lojas da Maserati no Mundo

Reis Pinto Hoje às 13:57 Facebook

O Porto foi a segunda cidade na Europa e a sexta no Mundo a receber um novo conceito de loja da Maserati, inaugurada esta quinta-feira. Portugal, e em especial o norte do país, é "estratégico" para a marca, segundo Luca Delfino, diretor-geral da Maserati Europa.

Presente na inauguração do espaço, na Zona Industrial do Porto, Luca Delfino salientou, ao JN, ter "uma boa opinião sobre o mercado português" e "a razão pela qual estamos aqui é porque realmente acreditamos ser um mercado estratégico para a Maserati e também valorizamos muito o nosso parceiro - C. Santos VP".

"Em termos de luxo vemos que Portugal é um mercado muito sofisticado, com clientes bastante conhecedores, que sabem exatamente o que querem, em especial no setor dos automóveis desportivos. Por isso vemos o sucesso dos nossos modelos de topo, os Trofeo [versão mais desportiva] e MC20, traduzindo a maturidade e o gosto do mercado português", referiu Luca Delfino.

O novo conceito de loja, sublinhou, é "a representação visual da mudança que a marca está a passa" e a "demonstração física do que somos hoje e como queremos ser para o cliente", sublinhou.

Numa época de autêntica revolução na indústria automóvel, com a impositiva eletrificação, a Maserati passa por um período de relançamento, não tanto comercial, "pois estamos muito bem representados em Portugal, especialmente nos últimos anos, graças à parceria com o C. Santos VP", mas em termos tecnológicos.

A marca italiana tem "apostado forte na inovação, com a entrada na eletrificação", começando com modelos Mild Hybrid [hibridização suave] e este ano, dentro de dois meses, será lançado um modelo completamente elétrico, o Gran Turismo, seguido do Grecale.

Nos próximos anos a marca vai renovar todos os modelos, incluindo o Quattroporte e o Levante, e Luca Delfino deixou no ar a ideia de que o Ghibli não terá sucessor. "A ideia será ficarmos com um sedan e dois SUVs, mas nada está decidido", disse.

A marca do "Tridente" está consciente de que "uma das melhores e mais queridas características do Maserati é o som" e, com a eletrificação, "quando começamos a pensar nas motorizações elétricas houve muita discussão sobre esse ponto".

"A sonoridade é uma das características mais importantes dos nossos modelos. As pessoas reconhecem os nossos modelos pelo trabalhar do seu motor. Os veículos elétricos são bastante silenciosos precisávamos de criar um som. Mas o que fizemos, - e porque o que ouvimos do motor térmico é o som natural da mecânica, amplificado pelo sistema de escape -, foi utilizar o som dos componentes elétricas do carro combinando-o com o dos nossos motores térmicos. E que será projetado para o interior e o exterior dos carro", revelou Luca Delfino.

Objetivo é vender 80 viaturas

Miguel Costa, diretor-geral da C. Santos VP, que assegura a comercialização da marca em Portugal. destacou, por seu lado, que o objetivo é vender 80 modelos até ao final do ano, sendo que o prazo de entrega é muito curto, pois "temos carros em stock".

Na nova loja pontifica o desportivo MC20, que utiliza um motor central 3.0L V6 e 630 cavalos, vendido a um cliente do norte do país por um preço a rondar os 300 mil euros. Já há mais encomendas deste desportivo e também do recém-lançado Gran Turismo, que surge com o mesmo motor e potências de 490 e 550 cavalos.

A nova loja combina diversas tecnologias, incluindo configuradores 3D, luz que mudam de acordo com o modelo que está no showroom, sem esquecer "a experiência mais sensorial que é a escolha de cores dos veículos ou o tipo de pele pretendido pelo cliente", destacou Miguel Costa