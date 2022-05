Portugal com o maior crescimento económico da UE no primeiro trimestre

JN/Agências Hoje às 10:44 Facebook

A economia da zona euro cresceu 5,1% no primeiro trimestre e a da UE 5,2%, com Portugal a registar a maior subida homóloga do PIB (11,9%) entre os Estados-membros, segundo o Eurostat.

​​​​​​ Segundo dados hoje divulgados pelo serviço estatístico da União Europeia (UE), o crescimento homólogo do Produto Interno Bruto (PIB) acelerou na zona euro para os 5,1% e no bloco europeu para os 5,2%, depois de terem avançado, respetivamente 4,7% e 4,9% no trimestre anterior.

Na variação em cadeia, o PIB cresceu 0,3% na zona euro (em linha com os últimos três meses de 2021) e 0,4% na UE (uma ligeira baixa face aos 0,5% do período anterior).

Entre os 20 Estados-membros para os quais há dados disponíveis, a economia portuguesa foi a quem mais cresceu (11,9%), entre janeiro e março, em termos homólogos, seguindo-se a da Áustria (8,7%) e a da Hungria (8%).

Também na comparação com o trimestre anterior, o PIB de Portugal registou o maior crescimento (2,6%), seguindo-se a Áustria (2,5%) e a Polónia (2,4%).

Na variação em cadeia, três Estados-membros, a Suécia (-0,4%), a Itália (-0,2%) e a Dinamarca (-0,1%) viram o seu PIB recuar.

O Eurostat inclui ainda dados sobre o emprego no boletim, mas sem especificar por Estado-membro, divulgando que este indicador subiu 2,6% na zona euro e 2,5% na UE, em termos homólogos, acima dos 2,1% em ambas no trimestre anterior.

Na comparação em cadeia, o emprego avançou 0,5% nos países do euro e 0,4% na UE, face aos 0,4% em ambas as zonas no último trimestre de 2021.