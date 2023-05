Portugal quer dar mais luz ao Mundo

LUZZA IN é um projeto de empreendedorismo, promovido pela Associação dos Industriais Portugueses de Iluminação (AIPI), que procura ideias de para o lançamento de projetos empresariais ligados ao setor da iluminação.

O LUZZA IN, cofinanciado por Compete e Portugal 2020, nasceu com o objetivo de promover o empreendedorismo inovador, que identifica uma oportunidade de negócio, com elevado valor acrescentado e operacionalizado por EXN/IBA Consultores. O prazo para a entrega dos projetos foi alargado pois a adesão recente de mais instituições e a elevada procura que o projeto está a registar, levaram os promotores a prolongar a data limite para a conclusão da primeira fase das entregas até dia ao próximo dia 28 de maio.

Segundo a AIPI, pretende-se "apresentar e reposicionar o setor da iluminação português, através da estreita colaboração com escolas e universidades, para os segmentos de valor, onde a imagem, a identidade e o sentimento de pertença possuem um papel distintivo".

O LUZZ IN quer dar visibilidade às empresas de iluminação portuguesas, através do contacto dos jovens com o setor e, por outro lado, motivar os jovens a criar ideias de negócio e a sair da sua zona de conforto conhecendo alguns dos mercados que poderão trabalhar no futuro.

Ao projeto podem concorrer jovens que frequentem uma instituição do Ensino Superior ou Técnico, e aqueles que, mesmo não frequentando aqueles níveis de Ensino, tenham ambição de criar um conceito de negócio próprio.

Os três melhores projetos receberão cinco mil euros e os que tiverem maior interesse poderão ser apresentados numa feira internacional.

Ao promover o LUZZA IN, que representa as maiores marcas do setor da iluminação, a AIPI visa motivar novos trabalhadores e futuros empreendedores a entrarem neste setor de atividade.

Cronologia do projeto

O projeto foi lançado em 2019 e o arranque esteve previsto para o primeiro trimestre de 2020, mas a situação sanitária que então se viveu e o subsequente "fecho" da economia provocado pela pandemia de covid-19 levaram ao seu adiamento.

O projeto foi retomado "assim que o funcionamento das instituições, nomeadamente das ligadas ao ensino, se normalizou" e este é o ano de conclusão.

Uma busca crescente de informação sobre o projeto e inúmeros contactos com o objetivo de uma futura participação levaram a associação a prolongar o prazo de entrega e de encerramento do concurso. Os projetos podem ser recebidos até às 23.59 horas do dia 28 de maio e as entregas finais até às 23.59 horas do dia 23 de junho



Todas as informações sobre este projeto, cofinanciado por Compete e Portugal 2020 podem ser consultadas em http://luzza-in.org