Portugueses doaram 24,5 milhões dos impostos

Joana Amorim Hoje às 07:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 896 mil agregados consignaram IRS e IVA a favor de 4197 instituições de solidariedade e cultura. Entregas referentes à declaração de 2020 aumentaram 9%.

Além de uma obrigação fiscal, o IRS - cujas declarações milhões de portugueses estão nesta altura a preencher -, é também uma forma de ajudar. Consignando parte do imposto a instituições de solidariedade e culturais. E, de ano para ano, as doações aumentam, com mais agregados a validarem o campo de consignação. Na entrega do ano passado, sobre rendimentos referentes a 2019, as doações chegaram aos 24,5 milhões (+9%), apoiando mais de quatro mil entidades. São agora 16% os agregados que oferecem parte do seu imposto anual.

De acordo com dados fornecidos ao JN pelo Ministério das Finanças, no ano passado (relativo ao imposto de 2019) foram 896 mil os agregados a consignarem, mais quase 50 mil face ao período transato. Somadas as doações em sede de IRS e IVA, foi consignado um total de 24,5 milhões, 94% dos quais via imposto sobre os rendimentos.