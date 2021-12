Portugueses gastam mais nas compras este Natal

Erika Nunes Hoje às 07:10 Facebook

Valor das transações está 20,3% acima do ano passado por esta altura e 8,8% do período das festas de 2019.

O valor dos pagamentos eletrónicos durante os primeiros 12 dias de dezembro ultrapassa em 20,3% os gastos em igual período de 2020 e supera em 8,8% as operações efetuadas há dois anos pela mesma altura. Segundo os dados da Sibs Analytics, já foram gastos 2,2 mil milhões em 12 dias, o que equivale a mais de 183 milhões de euros por dia.

No mês passado, a maioria do dinheiro ficou nos súper e hipermercados, cujas vendas estão a crescer 11% em valor, mas o maior crescimento foi nos serviços de catering, restauração e similares (102%), antes das restrições em vigor. As compras de Natal foram sendo antecipadas desde a Black Friday e o comércio online está a crescer 10% a 25%.