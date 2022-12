Portugueses gastam mais nos supermercados e menos nos telemóveis

Os portugueses estão a gastar mais 20% em compras de Natal do que no ano passado, revelam os números de novembro deste ano da Sibs Analytics, relativos aos pagamentos eletrónicos registados no início da época de compras para a festividade. Em média, por dia, estão a ser gastos 220 milhões de euros, mais 37 milhões do que no ano passado. As despesas com viagens, hotéis e restaurantes estão a subir. A descer, estão os bens culturais, os brinquedos e os telemóveis.

Em novembro de 2021, os portugueses fizeram pagamentos eletrónicos no valor de 5500 milhões de euros. Este ano, no mês homólogo, o valor subiu para 6600 milhões. A maior parte, 1300 milhões de euros, fica no supermercado, cujo valor aumentou 8,3%. Entre os produtos mais procurados na época natalícia, destaca-se a subida para 550 milhões (mais 22,6%) da despesa com restauração, o aumento das vendas de artigos de decoração e lar para cerca de 100 milhões (mais 33,8%) e o crescimento de quase 30% no segmento de viagens e lazer. Em sentido ascendente estão, também, a perfumaria e os cosméticos, com mais 20,7% de vendas do que no ano transato. O comércio tradicional regista ganhos de 20,2% e as despesas com alojamentos turísticos aumentaram 21,6%.

No sentido inverso, este ano, estão os bens de cultura e de entretenimento. A queda nas vendas foi de 12,7%, de 245 milhões de euros para 214 milhões. O mesmo sucede com os artigos de telecomunicações e utilitários, como os telemóveis, que registam um recuo de 3,5%, de 172,2 milhões de euros para 166,1 milhões.