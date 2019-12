Portugueses gastaram mais na Black Friday e compraram mais online

Hoje às 16:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O valor médio gasto por cada cartão bancário na Black Friday deste ano foi de 80,1 euros, dois euros acima do ano passado (78,0 euros) e houve mais compras online, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela SIBS.

Os dados da empresa que gere a rede multibanco mostram que as compras online no dia da Black Friday este ano (29 de novembro) representaram 10,4% do total de compras, acima dos 8,6% registados na Black Friday de 2018.

A mesma fonte indica que o valor das compras na 'Black Friday' este ano foi 1,9 vezes superior ao valor médio do mês de novembro, que a hora com mais compras foi entre as 20 horas e as 21 horas, tendo-se registado o segundo com mais compras pelas 20:24 e 41 segundos.

Os dados da SIBS também mostram que a hora da compra "um milhão" na Black Friday este ano foi mais cedo do que nos dois anos anteriores, pelas 11.27 horas, depois de em 2018 ter sido pelas 12.09 horas e em 2017 ter-se registado quando eram 12.32 horas.

O top 5 dos setores com maior número de compras na Black Friday foi liderado pelos supermercados e hipermercados (22,9% do total de compras), seguido pelos serviços de catering, restauração e similares (17,1%), moda e acessórios (13,2%), e em "ex aequo", com 4,9% das compras totais, cada um, os setores da cultura, entretenimento e equipamento e produtos petrolíferos e gasolineiras.

Os setores com maior crescimento em número de compras no dia da Black Friday este ano face ao resto do mês de novembro foram o da perfumaria e cosmética (3,6 vezes), moda e acessórios (3,5 vezes), jogos e brinquedos (3,2 vezes), tecnologia (3,1 vezes) e material desportivo e recreativo (2,6 vezes).

Os distritos onde se verificou uma variação mais elevada do número de compras físicas na Black Friday este ano face à média do mês de novembro foram Vila Real e Castelo Branco, e, nas regiões autónomas, as ilhas do Corvo, Flores, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Funchal.

Este ano a Black Friday ocorreu em 29 de novembro, a última sexta-feira do mês, quando em 2018 tinha sido em 23 de novembro e em 2017 em 24 de novembro.

A média do mês de novembro considerada na análise da SIBS não inclui o dia Black Friday e a análise tem em consideração as compras efetuadas por cartões portugueses e estrangeiros, quer em lojas físicas quer 'online'.