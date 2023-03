Portugueses pedem cada vez mais faturas com contribuinte

Carla Sofia Luz Hoje às 19:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O prazo oficial só começa no próximo sábado, mas desde esta quinta-feira à tarde que já é possível entregar a declaração de IRS relativa ao ano passado. A funcionalidade está disponível no Portal das Finanças. Os portugueses pedem cada vez mais faturas com número de contribuinte. Em 2022, atingiu-se um novo recorde: mais de 1,5 mil milhões de faturas com número de identificação fiscal (NIF).

Hoje termina o prazo para verificar se as deduções à coleta estão corretas, nas quais se incluem as despesas gerais e familiares e as despesas com direito à dedução do IVA pela exigência de fatura, como, por exemplo, as de saúde, as de educação e formação, as dos restaurantes, as dos salões de beleza e as dos mecânicos de automóveis e de motos. A consulta tem de ser feita através do Portal das Finanças e, caso encontre algum erro, deverá apresentar reclamação até ao final desta sexta-feira.

Certo é que pedir fatura com número de contribuinte está a tornar-se, cada vez mais, um hábito dos portugueses. Em 2022, cerca de 29,3% dos documentos que deram entrada no E-Fatura tinham o NIF, correspondendo a um total de 1,505 mil milhões de despesas comunicadas ao sistema da Autoridade Tributária.