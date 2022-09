Potência eólica e fotovoltaica devem ultrapassar metas

Alfredo Maia Hoje às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Energias renováveis responderam por 55,7% da eletricidade gerada nos primeiros sete meses do ano. Capacidade eólica cresceu 19,3% desde 2013, mas a fotovoltaica aumentou 644%.

A eletricidade gerada com fontes renováveis como o vento e o sol deverá ultrapassar as metas para Portugal, podendo chegar a três vezes mais do que a atual capacidade instalada eólica e superar em mais de 50% a meta para o solar fotovoltaico em 2030. A convicção é do presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), Pedro Amaral Jorge, ouvido pelo JN a propósito do desempenho do setor em pleno ano hidrológico muito negativo, que obriga a recorrer mais ao gás natural e a importações.

Numa análise ao consumo de eletricidade nos primeiros sete meses do ano, comparado com os três anos anteriores, a APREN conclui que a origem hídrica foi de apenas 2,9 gigawatts-hora (GWh), muito abaixo dos 8,7 GWh em igual período de 2021 e inferior aos 4,1 GWh de 2019. Com gás natural foram gerados 9,6 GWh e o saldo importador atingiu 1,2 GWh. Mas a produção em parques eólicos manteve-se nos 7,2 GWh e a solar fotovoltaica segue a trajetória ascendente, com 1,5 GWh.