Poupança de 2020 esgota-se em três anos

No ano passado, a poupança das famílias atingiu valores que já não eram vistos desde o início do século, mas deverá durar pouco tempo. De acordo com as estimativas do Banco de Portugal (BdP), esta almofada vai esgotar-se dentro de três anos, regressando aos níveis pré-crise sanitária.

"A taxa de poupança regressa ao nível pré-pandemia no final do horizonte [2023]", começa por referir o banco central, esclarecendo que "esta hipótese implica que a poupança acumulada durante a pandemia aumenta a riqueza das famílias no período 2021-23".

O BdP calcula que "a taxa de poupança aumentou de 6,8% em 2019 para 12% em 2020", mas, desta vez, não é explicado apenas pela precaução, "estando em larga medida associado aos receios e restrições que limitaram a despesa, e que se repetiram no início de 2021", explica do supervisor no Boletim Económico de março. E vai continuar durante algum tempo.

"As famílias mantêm estas reservas adicionais num ambiente de incerteza ainda elevada, em que a taxa de desemprego permanece acima do nível pré-pandemia", detalha o BdP, defendendo que a evolução vai depender da capacidade de controlo da covid-19 e do ritmo de desconfinamento que se iniciou no último dia 15 e vai apenas na primeira fase.

Assim, para 2021, o BdP estima uma taxa de poupança ainda elevada, 11,7%, caindo para 8,1%, em 2022, e 6,9% do rendimento disponível bruto em 2023, de acordo com os dados enviados ao JN/Dinheiro Vivo.

Estímulo ao consumo

"Num quadro de progressivo retorno à normalidade, considerou-se que este nível agregado de poupança é superior àquele que as famílias veem como desejável para o futuro", ou seja, estão disponíveis para gastar.

Os dados, divulgados pelo BdP, corrigidos de variações sazonais, "ainda não incorporam a informação prestada pelo Instituto Nacional de Estatística no dia 26 de março relativa às contas nacionais trimestrais por setor institucional para o 4.º trimestre de 2020". O mesmo acontece para revisões dos anos anteriores. Daí, a divergência com os valores do gabinete de estatística, segundo o qual a taxa de poupança atingiu os 12,8%, a mais elevada desde 2002.

Também o ministro das Finanças já tinha admitido que uma taxa de poupança elevada pode representar mais uma ajuda à retoma.