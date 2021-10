Poupar equivale a perder dinheiro desde há seis anos

Erika Nunes Hoje às 14:51 Facebook

A baixa das taxas de juro desde 2015 tem significado rendimento de poupanças em instrumentos tradicionais, como os depósitos a prazo, inferiores à inflação.

Por cada mil euros depositados naquele ano, fazendo a conta à inflação prevista pelo Banco de Portugal (BdP) para este ano, os portugueses estão a perder 5,19€ antes de impostos sobre os juros. Depois de anos a incentivar a poupança, a presidente do Banco Central Europeu pediu aos europeus que consumam, em vez de poupar, para incentivar a retoma económica pós-pandemia. Quem preferir continuar a poupar, vai ter de arriscar para ter rendimento.

De acordo com o BdP, em agosto, os depósitos de particulares chegaram a 169,3 mil milhões de euros, dos quais 3746 milhões em novos depósitos a prazo, com taxa de juro média de 0,05%. A previsão do BdP para a inflação deste ano é de 0,9%, o que significa que quem deixar dinheiro no banco está a pagar por isso.