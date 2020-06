Prazo para pedir acesso às moratórias de crédito alargado até 30 de setembro

JN Hoje às 16:55 Facebook

A Autoridade Autoridade Bancária Europeia anunciou, esta quinta-feira, o prolongamento do prazo para pedir acesso à moratória pública e privada até 30 de setembro.

O prazo inicial, ainda ontem lembrado pelo Banco de Portugal, terminava no próximo dia 30 de junho, sendo que particulares e empresas passam a ter mais tempo para pedir a suspensão temporária do pagamentos de empréstimos, no âmbito das moratórias, nos casos previstos, como a quebra de rendimentos provocada pela pandemia de covid-19.

A extensão, explica a Autoridade Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa), visa assegurar a disponibilidade de tratamento adequado para aos mutuários em toda a União Europeia, "tendo em conta que a crise da covid-19 está a afectar os países de maneira diferente e a um ritmo diferente".