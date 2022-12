Prazos alargados do IMI e do IUC após constrangimentos no Portal das Finanças

O Ministério das Finanças anunciou, esta quinta-feira, que o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Único de Circulação (IUC), com prazos até 30 de novembro, foi alargado até sexta-feira, 2 de dezembro. A alteração deve-se à indisponibilidade do Portal das Finanças durante a manhã de quarta-feira, que impediu os contribuintes de aceder a vários serviços online.

A tutela explica, em comunicado enviado esta quinta-feira às redações, que o alargamento dos prazos para pagamento do IMI e do IUC tem como objetivo "salvaguardar os direitos e garantias dos contribuintes". Assim, os cidadãos com impostos por pagar, e cujo prazo terminava a 30 de novembro, podem fazê-lo até esta sexta-feira, 2 de dezembro e inclusive. "Não são devidos quaisquer juros ou penalidades associados a este alargamento", acrescenta o Ministério das Finanças.

Durante a manhã de quarta-feira, houve pessoas que não conseguiram aceder ao Portal das Finanças e ficaram impossibilitados de aceder à sua área pessoal. Entre outras ferramentas, o portal permite emitir notas de cobrança dos impostos, emitir recibos de renda e iniciar ou cessar a atividade profissional. O Governo justificou os constrangimentos informáticos com a necessidade de "renovação dos certificados digitais do portal".