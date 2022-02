Preço da botija de gás aumentou 17% em nove meses

Custam quase o dobro do preço das espanholas, sujeitas à mesma cotação internacional. Projeto de tarifa social passa para o próximo Governo.

As botijas de gás butano e de gás propano já aumentaram quase 17% desde que o preço deixou de ser regulado há nove meses. O aumento supera mais de cinco vezes a inflação de 2021 e ultrapassa até a média total dos produtos energéticos (11,18% em dezembro). A custar mais de 29 euros, as botijas portuguesas são vendidas quase ao dobro das espanholas, cujo preço regulado pelo Estado "disparou" 5% em janeiro para 15,6 euros (propano) e 17,75 euros (butano). O projeto da tarifa social para o gás de petróleo liquefeito (GPL) em Portugal acabou por ser abandonado, em 2019. Cabe ao próximo Governo encontrar outra solução para as 800 mil famílias que beneficiam da tarifa social da luz, entre as 2,1 milhões que dependem de gás de botija.

No final de janeiro, a botija de gás butano de 13 kg estava a custar 29,22 euros e a de gás propano, de 11 kg, custava 29,23, segundo dados do Balcão Único da Energia recolhidos pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para o JN. A ERSE salienta que "para um exercício correto de análise da evolução dos preços médios de venda ao público (PMVP) deve olhar-se, simultaneamente, para as diferenças entre as médias mensais de PMVP e as cotações internacionais médias acrescidas de frete". Nesse exercício, entre janeiro do ano passado e o deste ano, "embora o PMVP do butano e do propano tenha aumentado 17,8% e 17,1%, respetivamente, a cotação internacional e o frete aumentaram 83,8% no caso do butano e 51,7% no caso do propano".