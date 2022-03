Preço da eletricidade e gás pára produção da siderúrgica Megasa na Maia e Seixal

A Megasa, antiga Siderurgia Nacional, suspendeu a produção nas fábricas do Seixal e na Maia devido ao aumento dos preços de eletricidade e de gás natural. Em comunicado, a empresa avança que a paragem ocorreu no passado dia cinco de março "com o contexto internacional a tornar economicamente inviável a produção das duas unidades".

A paragem afeta a totalidade da atividade produtiva na Maia e a produção de aço no Seixal, sendo que nesta fábrica se mantém a atividade de laminagem, utilizando o stock ainda existente. A empresa tem 700 empregos diretos, 3.500 indiretos e uma exportação equivalente a mil milhões de euros anuais.

"Consciente da preocupação manifestada já pelo Governo português e pela Comissão Europeia, a Megasa propôs ao Primeiro-ministro a adoção de medidas extraordinárias na contratação de energia, nomeadamente através da colocação de energia adquirida pelo Comercializador de Último Recurso (CUR) a produtores em regime especial (PRE) aos consumidores eletrointensivos", lê-se no comunicado.

A Megasa entende "ser possível manter a sua atividade com o apoio das instituições nacionais e europeias e recorrendo a mecanismos como o proposto" e afirma que tem vindo a manter informados aos representantes dos trabalhadores, autarquias e entidades governamentais da gravidade da situação e ações tomadas.