Preço da energia estrangula câmaras e põe em causa obras públicas

Aumento de preços de energia, combustíveis e matérias-primas pára obras e deixa concursos de luz e gás desertos. Municípios querem lei para reequilibrar contratos.

A escalada dos preços da energia, dos combustíveis e das matérias-primas está a pressionar as finanças municipais e a estrangular as câmaras, inundadas por pedidos de reequilíbrio financeiro pelos fornecedores. A lei não permite o reequilíbrio de contratos em curso, punível com perda de mandato, e deixa autarquias de mãos atadas. Com o disparar da despesa corrente, sobrará pouco ou quase nada para investimento e Portugal corre o risco de ter de devolver fundos comunitários do PT 2020 por não conseguir concluir empreitadas, algumas já iniciadas.