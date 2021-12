Preço da luz no mercado regulado sobe 0,2% no próximo ano

JN/Agências Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O preço da eletricidade para os consumidores do mercado regulado vai subir 0,2% no próximo ano, anuncio, esta quarta-feira, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

"Para os consumidores que permaneçam no mercado regulado (que representam 5% do consumo total e 915 mil clientes), ou que, estando no mercado livre, tenham optado por tarifa equiparada, a variação média anual das tarifas transitórias de venda a clientes finais em baixa tensão é de 0,2%", indicou, em comunicado, o regulador.

Esta variação anual tem em conta as revisões em alta da tarifa de energia em julho e outubro.

Conforme ressalvou a ERSE, em janeiro de 2022, os consumidores vão constatar uma descida média de 3,4% e relação aos preços em vigor em dezembro do corrente ano.

Por sua vez, os consumidores da tarifa social vão beneficiar de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais.

A ERSE apresenta, até ao dia 15 de outubro de cada ano, a proposta das tarifas da eletricidade para vigorar no ano seguinte, que é submetida ao parecer do Conselho tarifário.

Até 15 de dezembro, o regulador aprova os preços da energia que serão aplicados a partir de janeiro do próximo ano.