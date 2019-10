Preço das casas no Porto vale 13 vezes o salário e em Lisboa 23

Ana Margarida Pinheiro* Hoje às 09:06 Facebook

Lisboa, Faro e Porto são as cidades onde o preço das casas está mais desajustado dos rendimentos da população, com a capital a revelar-se não só num campeonato diferente das demais, como bastante acima do 2.º lugar mais caro para comprar casa.

Para se adquirir um imóvel para habitação em Lisboa, o Imovirtual, com base em dados do Everything Overseas, estima que sejam precisos 577 mil euros. Numa cidade onde o salário anual médio é de 25 169€, a casa vale 22,95 vezes o rendimento anual de um cidadão. São quase 20 vezes mais do que na Calheta, a mais barata do país.

Faro sai caro

A diferença também é grande quando se compara com a segunda cidade mais desajustada do país: Faro, onde a casa vale 1325% do rendimento, estando os imóveis avaliados em pouco menos de 250 mil euros. No Porto, a habitação vale 13,17 vezes o salário, sendo o rendimento médio anual na ordem dos 23 405€ e o preço médio das casas de 308 231€.

O Imovirtual analisou ainda a capacidade de investimento das cidades portuguesas e, aí, é outra Calheta que vence: a da Madeira - "o melhor local para os investidores focarem a sua atenção, com os preços das casas a aumentarem uns massivos 1231,57% apenas em 12 meses". O portal destacou ainda que Évora segue em 2.º lugar, com um aumento de 1204% entre 2018 e 2019.

É um compromisso para a vida e pesa cada vez mais ao final do mês. Como "encontrar a cidade perfeita para o orçamento disponível parece uma tarefa impossível", o gabinete de estudos do Imovirtual, portal de busca de imóveis, partiu para uma análise de cidades, rendimentos e preços de venda de imóveis. O objetivo? Encontrar as zonas de Portugal onde o preço do imobiliário está mais ajustado ao rendimento real dos seus habitantes.

Os resultados confirmaram o provérbio: nem tudo o que parece é - ainda há zonas onde é possível comprar uma casa abaixo dos três dígitos, e onde o rácio entre o preço do imóvel e o vencimento é de apenas três ou quatro vezes.

Bela vida nas ilhas

É nos Açores onde o peso da compra de habitação é mais suave, diz o Imovirtual

Para encontrar os locais mais acessíveis para se investir numa casa para morar é preciso ir às ilhas ou ao interior do país. Na Calheta (São Jorge, Açores), um imóvel para habitação custa, em média, menos de 50 mil euros. Como naquela localidade o rendimento médio anual é de 13 293€ (resultado obtido a partir de dados do INE), uma casa vale 3,71 vezes o rendimento, ou 371% do salário. "Uma casa nos Açores é ainda mais acessível do que se possa pensar", refere a equipa do Imovirtual, que coloca ainda as Lajes do Pico na 2.ª posição, e ainda Angra do Heroísmo e Praia da Vitória em 6.º e 7.º lugares.

O pódio da acessibilidade fecha-se com Portalegre, no interior alentejano, que ocupa a 3.ª posição, e onde, refere o estudo, uma casa, já na faixa dos 85 mil euros, vale 4,7 vezes o rendimento. Castelo Branco, Beja, Guarda e Bragança, tudo cidades do interior, estão também entre as posições cimeiras.



*Dinheiro Vivo