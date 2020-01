Preço de quartos sobe no Porto e em Lisboa com mais estrangeiros em 2019

Hoje às 13:15 Facebook

O arrendamento de quartos em Lisboa e Porto aumentou para 422 e 320 euros em 2019, respetivamente, mais 3,4% e 4,6% do que em 2018, registando-se uma subida de inquilinos internacionais, segundo a plataforma de alojamento Uniplaces.

De acordo com o relatório da Uniplaces sobre o mercado de alojamento universitário e profissional em 2019, divulgado esta quinta-feira, registou-se um aumento do valor médio de arrendamento de quarto em casa partilhada de 14 euros (3,4%) em Lisboa face a 2018, sendo Arroios a zona mais procurada.

Com um aumento de 21 euros em relação a 2018, o valor médio da renda de quarto privado em casa partilhada é de 397 euros em Arroios.

A Uniplaces refere que a elevada procura está a pressionar o aumento dos preços das rendas na capital portuguesa, revelando que apenas a zona da Alameda contraiu a tendência, tendo visto um decréscimo de um euro, para 427 euros.

As zonas com menos procura em Lisboa são São Sebastião, Alcântara e Sete Rios, com uma renda média de 470,54 euros.

Por seu lado, na cidade do Porto a renda média é de 320 euros, registando um aumento de 4,6% em relação a 2018, com uma subida de 14 euros.

No Porto, a zona mais procurada é Paranhos, com uma renda média de 307 euros.

Segundo a plataforma 'online' para alojamento a longo prazo, a proximidade da Universidade do Porto e do Instituto Politécnico do Porto fazem de Paranhos a zona mais popular para os inquilinos nacionais e internacionais naquela cidade.

Com uma renda média de 356 euros, mais 23 euros do que em 2018, Rio Tinto aparece como a zona mais cara para se estudar.

O relatório revela que os "preços mais moderados são a principal razão que atrai cada vez mais inquilinos estrangeiros para a segunda maior cidade do país".

Entretanto, a Uniplaces anota que a zona da Campanhã foi a única que registou um decréscimo no valor médio de renda em 2019. Perto da maior estação comboios do Porto, Campanhã viu a renda média diminuir 13 euros, fixando-se nos 296 euros.

No relatório, a plataforma adianta também que a procura por parte dos inquilinos estrangeiros subiu seis pontos percentuais nos últimos dois anos, estando agora nos 87,9%, contrastando com apenas 12,1% dos portugueses.

"Em Portugal, o mercado de arrendamento segue a tendência europeia e, portanto, apresenta um enorme potencial de crescimento, colocando o país no radar de investidores internacionais que começam a olhar para Portugal como um novo e entusiasmante mercado", disse o cofundador da Uniplaces, Miguel Costa Amaro, citado no relatório.

Segundo a Uniplaces, os estudantes e profissionais brasileiros são os que mais procuram Portugal entre as 141 nacionalidades que arrendaram alojamento, representando 28,9% de todos os inquilinos internacionais.

No segundo lugar da lista surgem os inquilinos de nacionalidade espanhola, com 9%. A China ocupa o oitavo lugar.

Em 2019, 64,3% das reservas da Uniplaces foram feitas por estudantes e 29% por profissionais.