Preço do petróleo de Brent sobe 4% devido à crise entre EUA e Irão

O preço do barril de Brent subiu, esta sexta-feira de manhã, 4% no mercado de Londres devido à tensão entre Estados Unidos e Irão após o ataque norte-americano que provocou a morte de um general iraniano em Bagdade.

O barril de petróleo Brent para entrega em março subiu para 69,50 dólares, o nível mais alto desde que alcançou os 69 dólares no passado dia 17 de setembro.

Ao início do dia, o Brent, de referência na Europa, negociava a 68,17 dólares, 2,90% acima do preço de encerramento no dia anterior, devido ao receio de uma escalada da tensão.

O analista Christopher Haines, da empresa Energy Aspects, disse à agência EFE que a subida do preço responde sobretudo ao "risco geopolítico" que o ataque representa devido "à incerteza sobre uma possível resposta por parte do Irão".

"Os preços do petróleo devem acalmar nos próximos dias, mas devido à incerteza sobre onde e quando o Irão pode contra-atacar, mantém-se o risco".

A Guarda Revolucionária iraniana confirmou a morte do general Qassem Soleimani, na sequência de um ataque aéreo, hoje de manhã, ao aeroporto de Bagdad, 'raid' que também vitimou o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis.

"Não há dúvida de que a grande nação do Irão e as outras nações livres da região exercerão a sua vingança sobre os criminosos Estados Unidos", prometeu o presidente iraniano, Hassan Rohani.