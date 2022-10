Preço dos combustíveis: "O lucro do negócio fica na estrada"

"O lucro fica na estrada" afirma, perentório, Tiago Familiar, funcionário da FullMarket, uma empresa de representações comerciais, quando confrontado com os aumentos sucessivos do custo dos combustíveis e a mossa que os mesmos estão a provocar no negócio. As deslocações aos clientes são, agora, mais criteriosas do que nunca.

A carrinha é um instrumento diário de trabalho imprescindível, mas Tiago Familiar não esconde a preocupação que a equipa sente a cada anúncio de aumento dos combustíveis. "Todos os dias, temos de nos fazer à estrada para visitar e angariar clientes e sentimos bastante o aumento dos combustíveis", confirma.

Habituado a fazer milhares de quilómetros pelo país e a abastecer a viatura, frisa que a diferença dos custos com o combustível, em relação aos anos anteriores, é notória. "Em 2020, atestava o depósito da carrinha com cerca de 60 euros. Neste momento, são necessários mais de 90 euros para encher o mesmo depósito".