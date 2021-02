Preços do gasóleo e gasolina sobem pelo quinto mês consecutivo

JN/Agências Hoje às 11:56 Facebook

Os preços do gasóleo e da gasolina simples 95 subiram 2,7% e 2,9% em janeiro, em comparação com o mês anterior, para 1,321 e 1,482 euros por litro, a quinta subida consecutiva, divulgou esta quarta-feira a ERSE.

De acordo com o Boletim do Mercado de Combustíveis e GPL correspondente a janeiro deste ano, divulgado pela Entidade Regadora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço de venda ao público (PVP) médio do gasóleo "acompanhou a cotação do mercado internacional, aumentando ligeiramente para 1,321 euros por litro, correspondendo a uma variação de 2,7% face ao mês anterior", tratando-se do quinto aumento de preço consecutivo.

Os hipermercados continuam a ser os operadores com preços de gasóleo mais competitivos, apresentando preços médios cerca de 13 cêntimos por litro abaixo do PVP médio nacional.

"Os operadores com ofertas low cost disponibilizaram gasóleo simples a um preço médio de 1,262 euros por litro, o que representa um adicional de 3,6% face ao preço dos hipermercados", explicou o regulador.

Já as companhias petrolíferas de bandeira reportaram preços médios de 1,346 euros por litro, cerca de 2,5 cêntimos por litro acima do preço médio nacional.

Relativamente à gasolina simples 95, registou-se em janeiro um aumento de 2,9%, face a dezembro, para 1,482 euros por litro, representando também o quinto aumento consecutivo.

Tal como no caso do gasóleo, também aqui os hipermercados continuam a apresentar as ofertas mais competitivas: 3,2% abaixo dos operadores do segmento low cost e 8,6% inferiores aos dos postos de abastecimento que operam sob a insígnia de uma companhia petrolífera, representando uma poupança de 13 cêntimos por litro.

Segundo a ERSE, durante o mês de janeiro, a gasolina 95 aditivada custou em média aos consumidores mais 2,4% do que gasolina simples 95, um acréscimo que se justifica pelo facto de a aditivação ter sido mais pronunciada na gasolina 98 (cerca de mais 5,8%).

Já o preço do gás de petróleo liquefeito (GPL) para automóvel também aumentou 1,6% em janeiro, para 0,702 euros por litro.

Numa análise por regiões, Aveiro, Viseu e Santarém registaram os preços de gasóleo e gasolina mais baixos, enquanto Bragança, Beja e Lisboa foram os distritos mais caros.

Já Viana do Castelo, Vila Real, Bragança e Portalegre registaram, para Portugal Continental, a garrafa de GPL (butano e propano -- cujo limite de preço foi estipulado pelo Governo) com o menor custo, enquanto Setúbal, Beja, Faro, Lisboa e Coimbra apresentaram os preços mais elevados.