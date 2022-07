Prestação da casa aumenta mais de 100 euros em ano e meio

Os empréstimos para compra de casa vão ficar mais caros. O Banco Central Europeu (BCE) subiu quinta-feira a taxa de juro na Zona Euro pela primeira vez em 11 anos. As taxas Euribor, que condicionam mais diretamente os créditos, já tinham registado subidas desde janeiro, mas agora a tendência deve agravar-se. Entre janeiro último e julho de 2023, as subidas nas prestações poderão ser superiores a 100 euros/mês.

O aumento em 50 pontos base na taxa diretora do BCE, decidido quinta-feira, não tem um efeito imediato nos clientes bancários com créditos. Se recuarmos a dezembro de 2021, a Euribor a seis meses estava em -0,545% e agora já saltou para +0,162%

inflação e guerra

"Devido ao aumento da inflação desde o início do ano e do eclodir da guerra, no final de fevereiro, as Euribor foram registando subidas, incorporando em parte este aumento da taxa diretora do BCE decidida só agora. No entanto, os mercados de futuros apontam para uma Euribor a seis meses com o valor de 1% dentro de seis meses e de 1,5% até julho de 2023", explica Nuno Rico, economista da Deco Proteste.

Em termos práticos, isso significa que para um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com 1% de spread (margem de lucro do banco), a prestação mensal pode passar dos atuais 493,7 euros para 592,68 euros daqui a um ano. Se compararmos janeiro, quando a base de cálculo era dezembro de 2021 (Euribor a -0,545%), com julho do próximo ano, o agravamento é de quase 147 euros.

Se o empréstimo for de 250 mil euros, concedido nas mesmas condições, então o aumento da prestação mensal pode chegar a quase 245 euros em julho do próximo ano, comparando com janeiro deste ano, ou perto de 165 euros se a comparação for feita entre o momento atual e julho do próximo ano.

As taxas Euribor subiram, esta sexta-feira, a três meses para um novo máximo desde setembro de 2014 e a seis e a 12 meses para novos máximos desde agosto de 2012. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno positivo em 06 de junho, avançou hoje para 0,706%, mais 0,074 pontos que na quinta-feira e um novo máximo desde agosto de 2012.

A Euribor a seis meses esteve negativa durante seis anos e sete meses (entre 6 de novembro de 2015 e 3 de junho de 2022).

Taxa de juro

A taxa de juro é composta pela Euribor e pelo spread fixo (margem de lucro do banco). A Euribor resulta da média mensal do mês anterior ao contrato de crédito. O recálculo da prestação é em julho? Usa-se a Euribor de junho.

Euribor

Há três Euribor: a três, a seis (mais habitual) e a 12 meses. É um indicador que traduz a taxa de juro dos empréstimos que os bancos fazem entre si.