Primark perde mais de 200 milhões com encerramento de lojas devido ao Covid-19

Dois dias após a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar a Europa como o epicentro do novo coronavírus, os governos de Itália, França, Espanha e Áustria forçaram o encerramento de todas as lojas não essenciais para impedir a disseminação da doença que já infectou mais de 160 mil pessoas em todo o mundo.

Face às medidas de isolamento social, a Primark foi forçada a fechar lojas que representam quase um terço das vendas. A Associated British Foods (AB Foods), proprietária da empresa de vestuário, disse que estava prevista uma faturação de mais de 200 milhões de euros nos estabelecimentos desses países, nas próximas quatro semanas. Representam 20% das vendas da Primark em todo o mundo.

À medida que as pessoas se mantêm afastadas das lojas, o surto também assiste à queda de vendas noutras partes do mundo, entre as quais o Reino Unido, onde a empresa regista 41% da faturação.

Na China, a Primark anunciou em fevereiro o encerramento de fábricas, o que podia ter impacto na cadeia de fornecedores. Em contrapartida, grande parte das fábricas que abastecem as lojas voltaram agora a abrir.

A AB Foods disse em comunicado que "a prioridade continua a ser a saúde e a segurança dos colegas, clientes e parceiros".

O JN entrou em contacto com a Primark Portugal e aguarda uma resposta.