Primeiras cerejas do Fundão a sete euros por causa do tempo

Agricultores falam em quebras de 70% na apanha de final do mês. Governo anuncia apoios para inovar e aumentar a produção.

Sete euros é quanto custa em média o quilo das primeiras cerejas do Fundão, cuja época abriu oficialmente esta semana. Valor ditado pela baixa quantidade disponível, para já, para o mercado, devido à variação da temperatura. Apesar das quebras previsíveis na produção na ordem dos 70%, a ministra da Agricultura anunciou apoios extraordinários e desafiou o município a sensibilizar os agricultores a cobrirem os pomares com material fotovoltaico, para tornar os cerejais "mais competitivos".

O primeiro quilo de cerejas, feito com 33 unidades da variedade rocket, um fruto de polpa mais dura, menos perecível e de calibre acima do normal, rendeu (em leilão) 660 euros e foi arrematado pelo empresário Miguel Caniça. Vai reverter para o Centro de Migrações do Fundão, que tem acolhido muitas famílias ucranianas.