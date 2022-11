Primeiro debate sobre enoturismo em Portugal quer erguer setor

JN Hoje às 17:01 Facebook

Debate sobre organização do enoturismo decorre na terça-feira, em Lisboa. Organização quer estruturar setor no país.

A Associação Portuguesa de Enoturismo (APENO), em parceria com a ABREU Advogados, está a organizar o primeiro debate público sobre o enoturismo em Portugal. Discutir a urgência na organização do setor e "tentar encontrar soluções, de forma construtiva e eficaz, para algumas das lacunas" que existem são os principais motes do encontro.

"A falta de legislação, de números oficiais e do enquadramento fiscal do Enoturismo são algumas das questões que serão postas em cima da mesa, num diálogo aberto e seguramente produtivo, que abrirá novos horizontes para o setor em Portugal", lê-se em comunicado da APENO.

O debate, moderado por Margarida Vaqueiro Lopes, da revista "Exame", terá lugar na sede da Abreu Advogados, em Lisboa, na terça-feira, das 16.30 às 18.30 horas. Vai contar com a presença de António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Abrantes, secretário-Geral da Confederação do Turismo de Portugal, Alexandre Mestre, co-responsável pelo setor agro-alimentar da Abreu Advogados, e Luís Souto, vice-presidente da APENO.

"Falamos muito de Enoturismo mas a sua definição está ultrapassada e é um sector sem números. Sem a quantificação desta Atividade Económica não podemos trabalhá-la de forma eficaz nem saber quanto vale o sector. Este debate pretende, assim, sensibilizar as entidades competentes para estas questões", explica o economista Luís Souto.