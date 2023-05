Principado do Liechtenstein pede adesão ao FMI

JN/Agências Ontem às 22:14 Facebook

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, esta quarta-feira, que o Principado do Liechtenstein apresentou um pedido de adesão a esta instituição financeira, que pode assim aumentar o número de membros para 191.

"De acordo com os procedimentos do FMI, o pedido será analisado pelo Conselho Executivo do FMI, que apresentará então uma recomendação ao Conselho de Governadores do FMI sob a forma de uma Resolução de Adesão", lê-se no comunicado hoje difundido a partir de Washington.

"A recomendação abrange o montante da quota no FMI, a forma de pagamento da subscrição e outros termos e condições habituais de adesão; depois de o Conselho de Governadores ter adotado a Resolução de Adesão, o país candidato pode tornar-se membro quando tiver tomado as medidas legais exigidas pela sua legislação para poder assinar os Estatutos do FMI e cumprir as obrigações decorrentes da adesão", acrescenta-se no texto.

O FMI não apresenta uma data para a decisão, dizendo apenas que vai analisar o pedido "a seu tempo".

Caso seja aprovado, o Liechtenstein será o 191º país a aderir ao FMI.

O Liechtenstein é um pequeno país entre a Suíça e a Áustria, tem um dos mais altos níveis de PIB per capita do mundo, e deve boa parte da sua riqueza ao estatuto de 'paraíso fiscal', apesar de nos últimos anos ter tentado afastar esta imagem, promovendo a ideia de um centro financeiro internacional legítimo.