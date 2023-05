Procura de crédito à habitação pelas famílias desacelera

Mariana Coelho Dias (JN/DV) Hoje às 07:42 Facebook

Expectativa do Banco de Portugal é que a tendência do início do ano se mantenha no segundo trimestre.

Os pedidos de empréstimo para compra de habitação por parte das famílias portuguesas diminuíram nos primeiros três meses do ano, em comparação com o trimestre anterior, e o Banco de Portugal (BdP) não antevê quaisquer mudanças no mercado de crédito hipotecário até junho. A tendência deverá manter-se, com os consumidores a recorrerem cada vez menos ao financiamento junto dos bancos para este efeito, intimidados por um contexto de elevadas taxas de juro, que reproduzem um efeito direto na prestação mensal a pagar ao banco. Os dados pertencem ao "Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito", divulgado ontem, pelo supervisor, que avaliou a oferta e a procura no setor entre janeiro e março, e que antecipa o comportamento do mesmo no segundo trimestre.

No relatório, a instituição liderada por Mário Centeno revela que os bancos registaram um decréscimo na procura de crédito à habitação no primeiro trimestre, que se fez à boleia da subida da Euribor e do baixo nível de confiança dos próprios consumidores. O mesmo sucedeu no segmento de consumo, no qual se verificou uma "ligeira diminuição", causada pelas "despesas de consumo de bens duradouros" e pelo recurso às poupanças.

Em março, os empréstimos para compra de casa abrandaram para 99,7 mil milhões de euros, tendo aumentado apenas 1,9% face ao mês anterior, revelam os dados do Banco de Portugal também divulgados ontem. A desaceleração em cadeia tem marcado os últimos meses. Em fevereiro o crescimento foi de 2,5% para 99,8 mil milhões de euros e, em janeiro, face a dezembro, a subida foi de 3,11%, para 100 mil milhões de euros.

