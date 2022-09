Procura "gigante" no verão eleva preços no rent-a-car

Há empresas com agenda sobrelotada até ao fim do mês. Valores chegaram aos 800 euros por semana nas ilhas.

A procura pelo aluguer de viaturas ("rent-a-car") está a aproximar-se de valores pré-pandemia e os empresários acreditam que 2022 poderá ser o "melhor ano turístico de sempre". Porém, o mercado não consegue responder a tantas solicitações que, devido à falta de carros, faz aumentar os preços. Os valores podem rondar os "100 e os 150 por dia", diz Paulo Silva, sócio-gerente da Turisrent, agência de aluguer de carros na cidade do Porto.

"Com uma menor oferta e uma procura elevada, os preços subiram", adianta Joaquim Robalo de Almeida, secretário-geral da Associação dos Industriais de Automóveis de Aluguer sem Condutor, que aponta que a taxa de ocupação no verão estará acima dos 94%. Em média, um carro da marca Renault Clio pode ter chegado, em agosto, aos 800 euros por semana nas ilhas (Açores e Madeira) e aos 500 euros no Porto e em Lisboa, diz o responsável.