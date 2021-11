JN Hoje às 11:50 Facebook

O AUTOvoucher arranca esta quarta-feira para atenuar o aumento do preço dos combustíveis. Basta que os contribuintes inscritos na plataforma IVAucher paguem os produtos adquiridos com cartão para receberem o reembolso de cinco euros. Procure os postos no seu concelho que aderiram ao programa.