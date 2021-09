Produtores saúdam aumento do preço do leite, mas querem mais

Ana Trocado Marques Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Os produtores consideram "positivo" os anúncios de aumento de 1,5 cêntimos (Lactogal) e 1 cêntimo (Unileite) do preço pago por litro de leite à produção. Ainda assim, diz a Aprolep (Associação dos Produtores de Leite de Portugal), são "insuficientes" face ao aumento dos custos e ainda longe dos 6 cêntimos exigidos.

"São decisões no bom sentido, apesar de chegarem muito atrasadas e serem insuficientes face ao aumento brutal do custo das rações que os produtores suportam desde o início de 2021 e face ao aumento do custo da eletricidade que começam agora a suportar", afirma, em comunicado, a Aprolep, que, no final de agosto, organizou uma manifestação com centenas de produtos na Trofa para exigir aumentos de preços e, há duas semanas, pediu à ministra da Agricultura a intervenção urgente do governo da defesa do setor.

A associação desafia, agora, os restantes compradores a aumentarem os preços ao produtor num valor superior para que, rapidamente, a subida chegue a todos e possa atingir os desejados seis cêntimos exigidos - o valor que, neste momento, o preço do leite à produção em Portugal está abaixo da média comunitária e dos custos de produção.

Lactogal defende-se

Na Lactogal e na Unileite, as subidas entram em vigor a 1 de outubro. A Lactogal defende-se das críticas dos produtores, realçando que que, desde o início da pandemia, também a empresa tem "suportado os aumentos dos custos de exploração" e a "diminuição do consumo de produtos lácteos em Portugal", mas que, apesar do "contexto adverso", "tem feito um inequívoco esforço de valorização da produção leiteira nacional".

Lembra a esse propósito o plano de investimentos tecnológicos de cerca de seis milhões de euros, desenhado para preparar o fim das quotas leiteiras.

"Temos em Portugal empresas de laticínios especializadas em produtos de valor acrescentado e grupos que controlam todo o processo, desde o produtor até ao consumidor, e que, por isso, terão certamente condições para responder de forma rápida e positiva à exigência de um preço justo", remata a Aprolep, que continua à espera "de uma resposta pública e efetiva das cadeias de distribuição", cuja "colaboração", diz, é essencial nesta "urgente" subida de preços.