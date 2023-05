Programa Bilha Solidária só gastou 5% da verba disponível

Ainda só foram gastos 5% da verba de três milhões euros disponibilizada para a terceira fase do programa Bilha Solidária, que arrancou em fevereiro. O apoio de 10 euros por bilha e por mês destina-se aos consumidores domésticos beneficiários de tarifa social de energia elétrica ou de prestações sociais mínimas e vigora enquanto houver verba ou até ao final do ano, o que acontecer primeiro. Se a adesão não aumentar, o dinheiro ficará por gastar, à semelhança do que aconteceu nas fases anteriores.

Desde fevereiro, foram pagos pelas freguesias aderentes apoios no montante de 129 990 euros, de acordo com dados do Ministério do Ambiente e da Ação Climática e da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) avançados ao JN. Estão a ser processados para pagamento mais 27 090 euros, o que perfaz uma verba atribuída de 157 080 euros. Isto corresponde a pouco mais de 5,2% do total disponibilizado pelo Governo, através do Fundo Ambiental.

"Esperávamos mais", admite Jorge Veloso, presidente da Anafre, explicando que um dos grandes "problemas" é que "ainda se faz muito negócio sem papel" e os beneficiários nem sempre "entendem à primeira" a informação.