Programa Porta 65 com dotação de 20 ME

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou, esta segunda-feira, a dotação para o Porta 65, programa de apoio ao arrendamento jovem, é de 20 milhões de euros, uma subida de dois milhões de euros.

O governante respondia assim a uma questão do Bloco de Esquerda (BE), durante uma audição conjunta nas comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

"No Orçamento do Estado temos 20 milhões de euros para o Porta 65, são mais dois milhões de euros", acrescentou Pedro Nuno Santos.

O programa de apoio ao arrendamento jovem contou com uma dotação orçamental de 18 milhões de euros em 2019.

Anteriormente, em resposta ao PS, o governante afirmou que gostaria de "ter uma dotação mais alta na habitação", embora tenha referido que não podia negar que tinha agora o dobro do montante anterior.