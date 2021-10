Protesto no Porto contra o preço dos combustíveis ficou pelo caminho

Ana Correia Costa Hoje às 09:31 Facebook

A marcha lenta contra o preço dos combustíveis que estava marcada para o início da manhã desta terça-feira, convocada a partir das redes sociais, ​​​​​​não se realizou.

No parque de estacionamento exterior do Marshopping, em Matosinhos, que tinha sido o ponto de concentração apontado - primeiro, às 7 horas, depois, cerca das 8 - ninguém compareceu, como verificou o JN, no local.

Apesar dos apelos à participação dos camionistas e automobilistas, os organizadores do evento, cuja identidade se desconhece, não conseguiram fazer com que a convocatória surtisse qualquer efeito.

Também nos vários pontos críticos da cidade do Porto para onde era suposto os veículos dirigirem-se em marcha lenta - como as zonas do Estádio do Dragão e do Hospital de S. João, entre outras -, parando o trânsito, não se verificou qualquer movimentação, além do tráfego típico do início da manhã.

Para a tarde desta terça-feira está, no entanto, marcada uma manifestação em frente à residência oficial do Primeiro-Ministro, em S. Bento, às 18.30 horas.