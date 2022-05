PRR financia novos cursos e baralha fixação de vagas no Superior

Joana Amorim Hoje às 08:02 Facebook

Chama-se Impulso Jovens STEAM e visa diplomar, nos próximos cinco anos, mais 18 mil jovens em áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

No âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), foram aprovadas dezenas de formações curtas e quase 50 novas licenciaturas, a maioria no Porto e em Lisboa, bem como o aumento de vagas em diversos cursos. Numa altura em que se prepara o despacho orientador para fixação de vagas do próximo concurso de acesso ao Superior, reitores e presidentes de politécnicos alertam para o risco de litoralização e pedem um reforço da regulação.

Será esta a primeira prova de fogo da equipa da ministra Elvira Fortunato. Isto porque, até agora, a política de vagas adotada limitava o aumento de vagas nas instituições do Porto e Lisboa e obrigava a fechar um curso para abrir outro. A exceção, aberta em 2020, foi o reforço de vagas até 15% naqueles centros urbanos em cursos com elevada concentração de bons alunos (ler ao lado). Ora, dizem os representantes das instituições ouvidos pelo JN, não se pressupõe que a abertura destas novas licenciaturas implique o fecho de igual ordem. Tendo em conta que o objetivo é incrementar o número de diplomados.