PS aborda PSD para levar plano da TAP ao Parlamento

Direção do PSD garante que Governo não falou com o grupo parlamentar e não abordou Rui Rio

O plano de reestruturação da TAP deverá ser apreciado na Assembleia da República, depois de apresentado à Comissão Europeia, na quinta-feira, por iniciativa do Governo, mas não se espera que seja votado, por ser competência do Executivo.

Segundo apurou o JN, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) abordou a representação do Partido Social Democrata (PSD), no sentido de transmitir o interesse de levar o assunto ao Parlamento.

Fonte parlamentar social-democrata disse ao JN que a matéria é da responsabilidade do Governo e estranha que o Executivo esteja disponível para mostrar o plano da TAP, enquanto no que diz respeito ao Novo Banco continua a recusar dar a conhecer o contrato com o fundo norte-americano Lone Star.

Para a direção do PSD, "o Governo diz que quer mais transparência em relação à TAP, mas no caso do Novo Banco não se nota essa preocupação".

À Lusa a direção do PSD sublinhou, no entanto, que o Governo não informou o presidente do partido, Rui Rio, sobre a intenção debater o documento na Assembleia da República. "

No final da tarde desta segunda-feira, os sindicatos representativos dos trabalhadores na TAP vão reunir-se com a Administração da empresa. "Se não nos mostrarem o plano, será obrigatório que nos entreguem pelo menos a base de análise para chegar aqui", disse ao JN o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), José Sousa.