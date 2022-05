QJMotor: gigante chinês das motos chegou a Portugal

Reis Pinto Hoje às 10:35 Facebook

Chegou a Portugal uma nova marca de motos, a chinesa QJMotor, que mostra, no salão Expomoto, que está a decorrer na Exponor, em Matosinhos, seis dos seus modelos das gamas Adventure, Street e Custom.

O início de comercialização está previsto para setembro deste, ano e no stand na Expomoto podem ser vistas as SRT 800 & SRT 550, que são trail pensadas e concebidas para longas distâncias, tanto para utilizadores com Carta A como para utilizadores com Carta A2, as SRK 700, naked de carácter as desportivo (Carta A), SRK 400 (Carta A2) e SRV 550, uma cafe racer com estilo retro. Da gama Custom esta exposta a SRV 300, custom cruiser A2, pensada tanto para médias como para longas distâncias

Mas a oferta da QJMOTOR é bastante mais ampla, pois abrange também as scooters e diferentes sistemas de propulsão (tanto elétricos como a combustão) que irão chegar, paulatinamente ao mercado nacional.

A QJMOTOR foi fundada em 1985, sendo uma empresa do Grupo Geely, especializada em I+D e no fabrico de motos, motores e componentes. Em 2005, adquiriu a histórica empresa italiana de motos Benelli, e, atualmente, conta com uma completa gama de motos, que inclui desde pequenas scooters de 110 cc até motos de alta gama de 1130 cc. Possui as marcas QJmotor, QJiang e Benelli.

A marca exporta para 130 países, aproveitando as sinergias entre as marcas do Grupo Geely (que controla a Volvo, a Lotus, a Polestar, a Samarta ou a Link&Co, entre outras) para impulsionar a sua