QSP Summit traz mais de 2500 líderes ao Porto

A maior conferência europeia de gestão e marketing vai trazer ao Porto e a Matosinhos, em 2020, mais de 2500 participantes, líderes e gestores de empresas de duas dezenas de nacionalidades, que buscam descobrir, entre os sete palcos montados na Exponor, com mais de 50 oradores internacionais, a resposta para um dilema atual. "Facing the Unknown" será o tema da 14.ª edição da QSP Summit, a 26 e 27 de março, este ano com uma cerimónia de abertura, no dia 25, no Pavilhão Rosa Mota.

"A QSP Summit é mais do que uma conferência, é uma experiência", assegurou Rui Ribeiro, CEO e fundador do evento que, na primeira edição, em 2007, contava com 400 participantes. Com mais de 2300 conferencistas, no ano passado, o evento terá superado 500% de crescimento em 2020, altura em que são esperados mais de 2500 participantes.

"Diferenciamo-nos de outros eventos pela qualidade dos conteúdos, trazendo os melhores oradores mundiais", prometeu, exemplificando que o orador principal de 2020, Malcolm Gladwell, "só dá duas palestras por ano e uma vai ser em Portugal".

Tem ainda a vantagem de ser "o único evento do género onde existem 25 restaurantes inteiramente gratuitos".

Para Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, eventos deste gabarito "trazem comunicação sobre o território, não só para quem participa, mas também para quem, sob o poder da recomendação, acaba por visitar-nos".

Além disso, acrescentou, conferências como a QSP Summit dão "impulso ao turismo de negócios, que tem crescido a ritmo acelerado na região".

Ricardo Valente, vereador do Turismo da Câmara Municipal do Porto, e Fernando Rocha, vice-presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, confirmaram a importância do evento para a região e para o país.

"Mais do que ser um evento em Matosinhos ou no Porto, é um evento da região para o Mundo", resumiu Fernando Rocha.

"É um evento que deve ser acarinhado pela região e faz sentido que se realize na região Norte, pois é uma referência a nível da economia privada, todos os dias os bens transacionáveis nascem no Norte", acrescentou Ricardo Valente.

O programa e as inscrições para a QSP Summit já estão disponíveis online, em www.qspsummit.pt/pt. O valor dos passes individuais começa em 580€.