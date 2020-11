Quarta geração do Toyota Yaris já está à venda

Reis Pinto Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Toyota acaba de lançar em Portugal a quarta geração do seu best-seller de vendas, o Yaris, que já conta com quatro milhões de unidades vendidas. Baseado numa nova plataforma, é mais curto que o antecessor mas oferece mais espaço interior e já esta à venda.

O fabricante japonês continua a oferecer duas versões exclusivamente com motores a combustão e um híbrido, que é mais potente e mais económico que a geração anterior, oferecendo ainda mais equipamento de segurança.

Na entrada de gama está 1.0l, de 72 cavalos, seguindo-se o 1.5l, de 125 cavalos, ambos de três cilindros, mas a grande aposta é mesmo no híbrido que, em Portugal, assegura mais de metade das vendas do modelo.

Esteticamente o novo Yaris apresenta uma imagem mais dinâmica e agressiva, sem renegar os traços do antecessor. Por usar a nova plataforma GA-B (na que é a sua primeira aplicação), foi possível reduzir o comprimento em 5 mm, mas aumentar a distância entre eixos em 50 mm, garantindo mais agilidade e manobrabilidade em cidade, o seu terreno de eleição, mas sem sacrificar o espaço interior.

Diz a Toyota que "a plataforma GA-B permitiu uma redução de 40 mm na altura total, mas o espaço livre não foi comprometido, pois o condutor e passageiros estão sentados mais próximos do solo".

"A altura reduzida do capot contribui para uma melhor visão do condutor. A adição de 50 mm à largura do carro gera mais espaço na frente e na traseira, enquanto o aumento da largura das vias dianteira e traseira aumentam a aparência mais larga e mais baixa da nova geração Yaris", sublinha a marca.

No interior, as informações são apresentadas ao condutor a partir do ecrã central Toyota Touch, um ecrã TFT multi-informações no painel de instrumentos e um "head-up display" de 10 polegadas, uma novidade no segmento B, e que está disponível na versão Premier Edition.

Em termos de segurança, destaque para o airbag centrral e a última geração do Toyota Safety Sense de segunda geração - inclui um sistema de pré-colisão com funções alargadas, Cruise Controle Adaptativo Inteligente e Aviso de Saída de Faixa de Rodagem de série em todas as versões. A funcionalidade do sistema de pré-colisão foi aumentada, detetando agora peões de dia e noite e ciclistas durante o dia.

O novo Yaris tem, ainda, assistência de interseção na mudança de direção e assistência de interseção na aproximação de peões, sistema que reconhece os riscos de colisão com tráfego e peões ao fazer uma curva num cruzamento.

Motorizações

A grande novidade em termos de motorizações é a nova tecnologia híbrida de quarta geração, com o 1.5L Hybrid Dynamic Force é, com um novo motor a gasolina 1.5 de três cilindros em ciclo de Atkinson, com regulação variável de válvulas e 116 cavalos de potência. O Yaris atinge os 175 km/h e acelera dos 0 aos 100km/h em 9,7 segundos conseguindo rolar até as 130 km/h em modo exclusivamente elétrico.

A marca garante que este motor "possui a velocidade de combustão mais rápida do mundo, suportando alto binário em baixas rotações e eficiência de combustível", e alcança uma "eficiência térmica de 40%, superior aos motores a diesel típicos, ajudando a garantir uma melhoria de mais de 20% na economia de combustível e nas emissões de CO2 do Yaris. Ao mesmo tempo, a potência do sistema foi aumentada em 15%".

O novo Yaris é produzido na fábrica de Onnaing, em França, perto de Valenciennes, onde foram investidos 300 milhões de euros, embora o motor Hybrid Dynamic Force e a transmissão sejam fabricados na Polónia (Toyota Motor Manufacturing Poland).

Destaque ainda para a chegada, até ao final do ano, do desportivo GR Yaris, com tração integral GR-FOUR e 261cv de potência, que estará disponível por menos de 50 mil euros, e do SUV Yaris Cross, previsto para a primeira metade do próximo ano.

Os preços da quarta geração do Yaris, com as primeiras unidades a chegarem ainda este mês aos concessionários, começam nos 16.990 euros (1.0 Active) e vão até aos 26.800 euros (1.5 Hybrid Dynamic Force Premier Edition).